Вучич: Сербія не повинна поставити під загрозу відносини з ЄС, РФ і Китаєм

Президент Сербії Александр Вучич заявив, що баланс відносин з Євросоюзом, Росією та Китаєм буде ключовим фактором на шляху змін в країні.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав, коментуючи проведення у Белграді в 2027 році міжнародної виставки Expo 2027, повідомляє Euractiv.

"Ми повинні знайти свою перспективу, яка не поставить під загрозу наше європейське майбутнє або дружбу з Китаєм і Росією, одночасно розвиваючи нашу націю", – сказав Вучич.

За його словами, в Сербії мають побудувати нові нафто- і газопроводи. Вучич підкреслив необхідність для Белграда "знайти нову мету, з якою всі можуть погодитися".

Він також пообіцяв приблизно 20 січня представити комплексні плани та програми на наступні три роки, коли Бельгія розпочне своє шестимісячне головування в Раді ЄС.

Нагадаємо, за підсумками дострокових виборів у Сербії перемогу здобула політсила президента Александара Вучича.

Але прозахідна опозиція заявила про фальсифікацію виборів у Белграді та організувала протести.

У підсумку на деяких дільницях влаштували довибори, але результати після цього голосування фактично не змінилися.

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