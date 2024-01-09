Вучич: Сербия не должна поставить под угрозу отношения с ЕС, РФ и Китаем

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что баланс отношений с Евросоюзом, Россией и Китаем будет ключевым фактором на пути изменений в стране.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал, комментируя проведение в Белграде в 2027 году международной выставки Expo 2027, сообщает Euractiv.

"Мы должны найти свою перспективу, которая не поставит под угрозу наше европейское будущее или дружбу с Китаем и Россией, одновременно развивая нашу нацию", – сказал Вучич.

По его словам, в Сербии должны построить новые нефте- и газопроводы, подчеркнув необходимость для Белграда "найти новую цель, с которой все могут согласиться".

Он также пообещал примерно 20 января представить комплексные планы и программы на следующие три года, когда Бельгия начнет свое шестимесячное председательство в Совете ЕС.

Напомним, по итогам досрочных выборов в Сербии победу одержала политсила президента Александара Вучича.

Но прозападная оппозиция заявила о фальсификации выборов в Белграде и организовала протесты.

В итоге на некоторых участках устроили довыборы, но результаты после этого голосования фактически не изменились.

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