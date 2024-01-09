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Постраждалими внаслідок аварії на канатній дорозі в Австрії виявились громадяни Данії

Вівторок, 9 січня 2024, 20:09

Постраждалими внаслідок нещасного випадку на канатній дорозі на гірськолижному курорті у Тіролі виявились громадяни Данії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DR.

У кабіні, що обірвалась внаслідок падіння дерева на трос, була родина з Данії – 49-річний чоловік, його 20-річний син та 18-річна донька і їхній 44-річний дядько. Вони перебувають у двох різних лікарнях. 

Батько перший час був у критичному стані, на цей час його стабілізували. 

Як повідомляли, нещасний випадок стався у гірськолижній долині Ецталь. Після того канатну дорогу тимчасово вивели з експлуатації. 

На підйомнику Ахеркогельбан курсує близько 60 кабін; за винятком кабіни, про яку йдеться, всі інші  залишилися на несучому тросі.

В Італії на вихідних двоє людей загинули внаслідок сходження лавини в неділю у Валь-Формацца, долині в п'ємонтській провінції Вербано-Кузіо-Оссола.

Перед цим внаслідок сходження лавини у фінській Лапландії також загинули двоє людей.

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