Пострадавшими в результате аварии на канатной дороге в Австрии оказались граждане Дании

Пострадавшими в результате несчастного случая на канатной дороге на горнолыжном курорте в Тироле оказались граждане Дании.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DR.

В кабине, которая оборвалась в результате падения дерева на трос, была семья из Дании – 49-летний мужчина, его 20-летний сын и 18-летняя дочь и их 44-летний дядя. Они находятся в двух разных больницах.

Отец первое время был в критическом состоянии, затем его стабилизировали.

Как сообщалось, несчастный случай произошел в горнолыжной долине Эцталь. После того канатную дорогу временно вывели из эксплуатации.

На подъемнике Ахеркогельбан курсирует около 60 кабин; за исключением кабины, о которой идет речь, все остальные остались на несущем тросе.

В Италии на выходных два человека погибли в результате схода лавины в воскресенье в Валь-Формацца, долине в пьемонтской провинции Вербано-Кузио-Оссола.

Перед этим в результате схода лавины в финской Лапландии также погибли два человека.