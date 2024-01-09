Голова МЗС Британії допустив, що Ізраїль порушив міжнародне право у Газі

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон висловив стурбованість тим, що Ізраїль "вдався до дій, які можуть порушувати міжнародне право" в секторі Гази під час ведення військової операції проти терористичного угруповання ХАМАС.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico, про це Кемерон заявив під час дебатів у Палаті громад у вівторок, 9 січня.

Під час дискусій голову британського МЗС запитали, чи повинен Ізраїль повернути подачу води цивільному населенню сектора Гази.

"Я не юрист. Але я вважаю, що вони (Ізраїль. – Ред.) повинні її (подачу води. – Ред.) увімкнути, тому що на півночі Гази конфлікт фактично закінчився – і тому постачання більшої кількості води і електроенергії в північну частину Гази було б дуже правильним кроком", – відповів він.

У подальших дискусіях член Форин-офісу Філіп Бартон заявив, що "в принципі" погоджується з тим, що припинення водопостачання суперечить міжнародному праву.

"Чи стурбований я тим, що Ізраїль вчинив дії, які можуть порушувати міжнародне право, тому що це конкретне приміщення піддалося бомбардуванню абощо? Так, звичайно, я стурбований цим", – сказав пізніше Кемерон.

Голова британського МЗС не зміг, однак, уточнити, чи отримував він оцінки юристів уряду з цього питання.

Нагадаємо, вихідними в Армії оборони Ізраїлю заявили про повну ліквідацію військової структури ХАМАС на півночі сектору Гази.

Тим часом держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що війна між Ізраїлем і ХАМАС "може легко дати метастази" за межами сектору Гази, а глава МЗС Німеччини Анналена Бербок закликала ліванський радикальний рух "Хезболла" та хуситів припинити "гру з вогнем".