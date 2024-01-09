Глава МИД Британии допустил, что Израиль нарушил международное право в Газе

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон выразил обеспокоенность тем, что Израиль "прибег к действиям, которые могут нарушать международное право" в секторе Газа во время ведения военной операции против террористической группировки ХАМАС.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico, об этом Кэмерон заявил во время дебатов в Палате общин во вторник, 9 января.

Во время дискуссий главу британского МИД спросили, должен ли Израиль вернуть подачу воды гражданскому населению сектора Газа.

"Я не юрист. Но я считаю, что они (Израиль. – Ред.) должны ее (подачу воды. – Ред.) включить, потому что на севере Газы конфликт фактически закончился – и поэтому поставки большего количества воды и электроэнергии в северную часть Газы были бы очень правильным шагом", – ответил он.

В дальнейших дискуссиях член Форин-офиса Филипп Бартон заявил, что "в принципе" соглашается с тем, что прекращение водоснабжения противоречит международному праву.

"Обеспокоен ли я тем, что Израиль совершил действия, которые могут нарушать международное право, потому что это конкретное помещение подверглось бомбардировке или что? Да, конечно, я обеспокоен этим", – сказал позже Кэмерон.

Глава британского МИД не смог, однако, уточнить, получал ли он оценки юристов правительства по этому вопросу.

Напомним, на выходных в Армии обороны Израиля заявили о полной ликвидации военной структуры ХАМАС на севере сектора Газа.

Тем временем госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что война между Израилем и ХАМАС "может легко дать метастазы" за пределами сектора Газа, а глава МИД Германии Анналена Бербок призвала ливанское радикальное движение "Хезболла" и хуситов прекратить "игру с огнем".