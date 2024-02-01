ЗМІ: Туреччина після схвалення продажу F-16 все ще зацікавлена у європейських Eurofighter

Туреччина досі зацікавлена в придбанні 40 європейських винищувачів Eurofighter Typhoon – після того, як Сполучені Штати розблокували продаж Анкарі такої ж кількості винищувачів F-16, який гальмувався через блокування вступу Швеції в НАТО.

Про це, як пише "Європейська правда", агенції Reuters на умовах анонімності повідомив представник турецького Міноборони.

У листопаді Туреччина заявила, що веде переговори з Великою Британією та Іспанією про купівлю Eurofighter Typhoon, хоча Німеччина заперечувала проти цієї ідеї.

Тоді джерело в турецькому Міністерстві оборони повідомило, що переговори почалися після того, як Анкара визнала, що її запит на отримання винищувачів F-16 від США, вперше зроблений у жовтні 2021 року, може бути відхилений.

Але минулого тижня адміністрація президента США офіційно повідомила Конгрес про намір почати продаж 40 літаків F-16 і майже 80 комплектів для їхньої модернізації Анкарі. Це сталось наступного дня після того, як Туреччина повністю завершила ратифікацію членства Швеції в НАТО.

Хоча Туреччина не очікує, що Конгрес США заблокує продаж F-16, вона все ще хоче купити винищувачі Eurofighter Typhoon, заявив Reuters представник турецького Міноборони на умовах анонімності.

"Ми все ще зацікавлені, ми очікуємо позитивного підходу з цього питання з боку члена консорціуму Німеччини", – сказав він.

Туреччина, яка прагне модернізувати свої військово-повітряні сили, також розробляє власний національний бойовий літак KAAN у співпраці з британською BAE Systems.