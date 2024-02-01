СМИ: Турция после одобрения продажи F-16 все еще заинтересована в европейских Eurofighter

Турция до сих пор заинтересована в приобретении 40 европейских истребителей Eurofighter Typhoon – после того, как Соединенные Штаты разблокировали продажу Анкаре такого же количества истребителей F-16, которая тормозилась из-за блокирования вступления Швеции в НАТО.

Об этом, как пишет "Европейская правда", агентству Reuters на условиях анонимности сообщил представитель турецкого Минобороны.

В ноябре Турция заявила, что ведет переговоры с Великобританией и Испанией о покупке Eurofighter Typhoon, хотя Германия возражала против этой идеи.

Тогда источник в турецком Министерстве обороны сообщил, что переговоры начались после того, как Анкара признала, что ее запрос на получение истребителей F-16 от США, впервые сделанный в октябре 2021 года, может быть отклонен.

Но на прошлой неделе администрация президента США официально уведомила Конгресс о намерении начать продажу 40 самолетов F-16 и почти 80 комплектов для их модернизации Анкаре. Это произошло на следующий день после того, как Турция полностью завершила ратификацию членства Швеции в НАТО.

Хотя Турция не ожидает, что Конгресс США заблокирует продажу F-16, она все еще хочет купить истребители Eurofighter Typhoon, заявил Reuters представитель турецкого Минобороны на условиях анонимности.

"Мы все еще заинтересованы, мы ожидаем положительного подхода по этому вопросу со стороны члена консорциума Германии", – сказал он.

Турция, которая стремится модернизировать свои военно-воздушные силы, также разрабатывает собственный национальный боевой самолет KAAN в сотрудничестве с британской BAE Systems.