Голова МЗС Британії пояснив, за яких умов Лондон визнає Палестинську державу

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що його країна може офіційно визнати палестинську державу після припинення вогню в секторі Гази, не чекаючи результатів переговорів між Ізраїлем і палестинцями щодо рішення про створення двох держав.

Про це він розповів в інтерв’ю АР 1 лютого під час візиту до Лівану, повідомляє "Європейська правда".

Кемерон вказав, що визнання Палестинської держави Британією не може відбутися, поки в секторі Гази перебувають терористи ХАМАС, але це може відбутися, поки тривають переговори Ізраїлю з палестинськими лідерами.

"Це (визнання під час переговорів. – Ред.) може бути те, що ми розглядаємо в той час, як цей процес, це просування до вирішення стає більш реальним. Нам потрібно дати палестинському народу горизонт кращого майбутнього, майбутнього власної держави", – додав голова британського МЗС.

Він наголосив, що така перспектива є "абсолютно життєво важливою для довгострокового миру та безпеки в регіоні".

Окремо Кемерон допустив, що першим кроком на шляху визнання Палестини має стати "пауза у бойових діях" у Газі, яка зрештою перетвориться на "постійне, стале припинення вогню". Далі з Гази мають вийти лідери угруповання ХАМАС, відповідальні за напад на Ізраїль 7 жовтня.

Британія, США та інші західні країни публічно підтримали ідею незалежної Палестини для вирішення багаторічного арабо-ізраїльського конфлікту. Ізраїльський прем’єр-міністр Біньямін Нетаньяху водночас публічно відкинув таку перспективу навіть після завершення нинішньої війни.

Раніше ЗМІ повідомили, що у Євросоюзі розробили план з 10 пунктів для "надійного, всеосяжного вирішення" ізраїльсько-палестинського конфлікту.