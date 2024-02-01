Журналисты обнаружили, что помощник депутата "АдН" может иметь связи с ФСБ России

Помощник депутата Бундестага от "Альтернативы для Германии" Евгения Шмидта, 52-летний Владимир Сергиенко, регулярно общается с вероятным агентом Федеральной службы безопасности России, с которым координировал свою антиукраинскую деятельность.

Об этом говорится в совместном расследовании Spiegel и The Insider, сообщает "Европейская правда".

О Сергиенко в СМИ впервые активно заговорили в августе прошлого года, когда стало известно, как он обсуждал с неизвестным куратором в Москве срыв военной помощи Украине со стороны Германии.

Среди прочего, помощник депутата "АдН" стоял за иском группы членов этой партии в Федеральный конституционный суд Германии с требованием объявить незаконными поставки Украине немецкого оружия без одобрения Бундестага.

Теперь же Spiegel и The Insider узнали, что куратором Сергиенко является полковник российской ФСБ Илья Вехтомов. Сам он, говорят данные его телефонных разговоров, общается с другими офицерами этой спецслужбы.

В комментарии Spiegel Сергиенко возразил, что является агентом влияния Кремля, и назвал утверждение о его связях с Россией "безосновательными и не связанными с реальностью".

В то же время, пророссийским активистом заинтересовалась прокуратура Берлина после того, как у него обнаружили российский паспорт, который он до этого скрывал. Поэтому, по данным Spiegel, Сергиенко хотят лишить приобретенного гражданства Германии. Параллельно помощнику депутата "АдН" ограничили доступ к помещениям парламента.

В последние месяцы "Альтернатива для Германии" стабильно занимала второе место в рейтингах, отражая разочарование немцев политикой действующего коалиционного правительства во главе с Олафом Шольцем. Уже три федеральные земли объявили партию правоэкстремистской.