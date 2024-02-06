З ексвіцепрезидентки Європарламенту зняли імунітет у справі про шахрайство на 150 тисяч євро

Європейський парламент 6 лютого проголосував за зняття імунітету з колишньої віцепрезидентки Єви Кайлі у справі про ймовірне шахрайство на суму 150 тисяч євро, яке відбулося ще у 2015 році.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Клопотання про зняття імунітету з Кайлі – яка фігурує в окремому антикорупційному розслідуванні, відомому як "Катаргейт", – подало Європейське управління з питань запобігання зловживанням та шахрайству (OLAF).

Як стверджує OLAF, євродепутатка від Греції разом із колишніми помічниками організувала схему фіктивних працевлаштувань і відкатів, привласнивши загалом від 120 до 150 тисяч євро коштів з бюджету ЄС.

Кайлі намагалась оскаржити це розслідування в Суді Європейського Союзу, але безуспішно. У разі доведення провини, згідно із грецьким законодавством, їй загрожує від п’яти до 15 років ув’язнення.

Єва Кайлі також є ключовою фігуранткою іншого корупційного розслідування, відомого як "Катаргейт".

Нагадаємо, у грудні 2022 року Бельгія висунула звинувачення чотирьом особам, пов'язаним із Європейським парламентом, у тому, що Катар, який приймав Чемпіонат світу з футболу, обдаровував їх готівкою та подарунками з метою вплинути на ухвалення рішень.

"ЄвроПравда" детально розповідала про "Катаргейт" у статті: Сумки з грошима за "добре слово" про Катар: історія топхабарництва у Європарламенті.