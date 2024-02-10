Ключевая фигурантка "Катаргейта" решила не переизбираться в Европарламент

Бывшая вице-президент Европейского парламента, греческий политик Ева Кайли, которая является одной из главных фигуранток в коррупционном скандале под названием "Катаргейт", решила не участвовать в европейских выборах в июне этого года.

Об этом в интервью телеканалу ANT1 сообщил адвокат Кайли Михалис Димитракопулос, его цитирует Politico, пишет "Европейская правда".

Как сообщил Димитракопулос, "к сожалению, она (Кайли. – Ред.) не будет кандидатом" на нынешних выборах в Европарламент.

По его словам, евродепутат пока не решила, останется ли в Брюсселе после завершения своего действующего мандата, или же вернется домой в Грецию.

"Ева Кайли – политик, в течение полутора лет ее бомбардируют клеветническими новостями. "Понятно, что она будет защищаться – какая страна может запретить это право?" – добавил Димитракопулос.

Напомним, Ева Кайли является ключевой фигуранткой другого коррупционного расследования, известного как "Катаргейт".

В декабре 2022 года Бельгия выдвинула обвинения четырем лицам, связанным с Европарламентом, в том, что Катар, который принимал Чемпионат мира по футболу, одаривал их наличными и подарками с целью повлиять на принятие решений.

Ранее на этой неделе Кайли пригрозили возвращением в тюрьму, если она продолжит говорить об этом деле со СМИ.

"ЕвроПравда" подробно рассказывала о "Катаргейте" в статье: Сумки с деньгами за "доброе слово" о Катаре: история топ-взяточничества в Европарламенте.