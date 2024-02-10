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Німецькі генерали приїздили у Київ на запрошення Залужного – Bild

Субота, 10 лютого 2024, 14:42

Німецький генерал-майор Крістіан Фройдінг і генеральний інспектор Бундесверу Карстен Броєр у четвер, 8 лютого, перебували у Києві на запрошення вже ексголовнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Про це стало відомо Bild від джерел, повідомляє "Європейська правда".

У публікації йдеться, що німецькі військові прибули в Україну, щоб обмінятися ідеями зі своїми колегами.

Інформацію про візит підтвердило й німецьке Міністерство оборони: "Генеральний інспектор Бундесверу генерал Броєр зараз перебуває в Україні у супроводі генерал-майора Фройдінга та інших".

За словами представника Міноборони, німецькі військові прибули до Києва на запрошення Залужного. У четвер, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський відправив його у відставку з поста головнокомандувача ЗСУ.

Метою переговорів представників Бундесверу в Києві був "подальший обмін думками щодо поточних оборонних потреб і майбутніх військових викликів", додали у німецькому оборонному відомстві.

Напередодні стало відомо, що міністр оборони Рустем Умєров представив нового головнокомандувача Збройних Сил України генерал-полковника Олександра Сирського партнерам у Німеччині та Франції.

Нагадаємо, у Пентагоні, коментуючи зміни у військовому керівництві України, підтвердили готовність Штатів співпрацювати з новим головнокомандувачем українських Збройних Сил.

У Європейській комісії заявили, що підтримка Європейським Союзом України залишиться незмінною після відставки головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Дивіться відеорозбір "ЄП" про відповідь Заходу на зміну командування ЗСУ.

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Німеччина