Німецькі генерали приїздили у Київ на запрошення Залужного – Bild
Німецький генерал-майор Крістіан Фройдінг і генеральний інспектор Бундесверу Карстен Броєр у четвер, 8 лютого, перебували у Києві на запрошення вже ексголовнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.
Про це стало відомо Bild від джерел, повідомляє "Європейська правда".
У публікації йдеться, що німецькі військові прибули в Україну, щоб обмінятися ідеями зі своїми колегами.
Інформацію про візит підтвердило й німецьке Міністерство оборони: "Генеральний інспектор Бундесверу генерал Броєр зараз перебуває в Україні у супроводі генерал-майора Фройдінга та інших".
За словами представника Міноборони, німецькі військові прибули до Києва на запрошення Залужного. У четвер, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський відправив його у відставку з поста головнокомандувача ЗСУ.
Метою переговорів представників Бундесверу в Києві був "подальший обмін думками щодо поточних оборонних потреб і майбутніх військових викликів", додали у німецькому оборонному відомстві.
Напередодні стало відомо, що міністр оборони Рустем Умєров представив нового головнокомандувача Збройних Сил України генерал-полковника Олександра Сирського партнерам у Німеччині та Франції.
Нагадаємо, у Пентагоні, коментуючи зміни у військовому керівництві України, підтвердили готовність Штатів співпрацювати з новим головнокомандувачем українських Збройних Сил.
У Європейській комісії заявили, що підтримка Європейським Союзом України залишиться незмінною після відставки головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.
Дивіться відеорозбір "ЄП" про відповідь Заходу на зміну командування ЗСУ.