Немецкий генерал-майор Кристиан Фройдинг и генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер в четверг, 8 февраля, находились в Киеве по приглашению уже экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Об этом стало известно Bild от источников, сообщает "Европейская правда".

В публикации говорится, что немецкие военные прибыли в Украину, чтобы обменяться идеями со своими коллегами.

Информацию о визите подтвердило и немецкое Министерство обороны: "Генеральный инспектор Бундесвера генерал Бройер сейчас находится в Украине в сопровождении генерал-майора Фройдинга и других".

По словам представителя Минобороны, немецкие военные прибыли в Киев по приглашению Залужного. В четверг, 8 февраля, президент Украины Владимир Зеленский отправил его в отставку с поста главнокомандующего ВСУ.

Целью переговоров представителей Бундесвера в Киеве был "дальнейший обмен мнениями относительно текущих оборонных потребностей и будущих военных вызовов", добавили в немецком оборонном ведомстве.

Накануне стало известно, что министр обороны Рустем Умеров представил нового главнокомандующего Вооруженных Сил Украины генерал-полковника Александра Сырского партнерам в Германии и Франции.

Напомним, в Пентагоне, комментируя изменения в военном руководстве Украины, подтвердили готовность Штатов сотрудничать с новым главнокомандующим украинских Вооруженных Сил.

В Европейской комиссии заявили, что поддержка Европейским Союзом Украины останется неизменной после отставки главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Смотрите видеоразбор "ЕП" об ответе Запада на смену командования ВСУ.