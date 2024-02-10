У Швейцарії під час походу загинула громадянка Нідерландів разом з дітьми
Троє громадян Нідерландів були знайдені мертвими на заході Швейцарії після ймовірного нещасного випадку під час походу.
Про це повідомляє AP з посиланням на дані місцевої поліції, пише "Європейська правда".
За даними правоохоронців, мати і двоє її дорослих дітей, які станом на четвер вважалися зниклими безвісти, були знайдені поблизу гори Рошер-де-Не в кантоні Во.
Як розповіли в поліції, 57-річна жінка, її 25-річна дочка і 22-річний син вирушили в похід в середу вранці і відтоді не виходили на зв'язок.
У четвер було розпочато широкомасштабну пошукову операцію, а в п'ятницю вранці тіла всіх трьох були знайдені під крутою гірською стежкою.
Мати і дочка були у відпустці в Швейцарії, а син жив у цьому регіоні, повідомила поліція.
Минулими вихідними на австрійському гірськолижному курорті Зальбах-Гінтерглемм внаслідок нещасного випадку загинув громадянин Нідерландів.
Перед цим у Польщі помер у лікарні турист, який потрапив у лавину в польських Татрах.