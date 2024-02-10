У Швейцарії під час походу загинула громадянка Нідерландів разом з дітьми

Троє громадян Нідерландів були знайдені мертвими на заході Швейцарії після ймовірного нещасного випадку під час походу.

Про це повідомляє AP з посиланням на дані місцевої поліції, пише "Європейська правда".

За даними правоохоронців, мати і двоє її дорослих дітей, які станом на четвер вважалися зниклими безвісти, були знайдені поблизу гори Рошер-де-Не в кантоні Во.

Як розповіли в поліції, 57-річна жінка, її 25-річна дочка і 22-річний син вирушили в похід в середу вранці і відтоді не виходили на зв'язок.

У четвер було розпочато широкомасштабну пошукову операцію, а в п'ятницю вранці тіла всіх трьох були знайдені під крутою гірською стежкою.

Мати і дочка були у відпустці в Швейцарії, а син жив у цьому регіоні, повідомила поліція.

Минулими вихідними на австрійському гірськолижному курорті Зальбах-Гінтерглемм внаслідок нещасного випадку загинув громадянин Нідерландів.

Перед цим у Польщі помер у лікарні турист, який потрапив у лавину в польських Татрах.