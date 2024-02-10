В Швейцарии во время похода погибла гражданка Нидерландов вместе с детьми

Трое граждан Нидерландов были найдены мертвыми на западе Швейцарии после вероятного несчастного случая во время похода.

Об этом сообщает AP со ссылкой на данные местной полиции, пишет "Европейская правда".

По данным правоохранителей, мать и двое ее взрослых детей, которые по состоянию на четверг считались пропавшими без вести, были найдены вблизи горы Рошер-де-Не в кантоне Во.

Как рассказали в полиции, 57-летняя женщина, ее 25-летняя дочь и 22-летний сын отправились в поход в среду утром и с тех пор не выходили на связь.

В четверг была начата широкомасштабная поисковая операция, а в пятницу утром тела всех троих были найдены под крутой горной тропой.

Мать и дочь были в отпуске в Швейцарии, а сын жил в этом регионе, сообщила полиция.

В прошлое воскресенье на австрийском горнолыжном курорте Зальбах-Гинтерглемм в результате несчастного случая погиб гражданин Нидерландов.

Перед этим в Польше умер в больнице турист, который попал в лавину в польских Татрах.