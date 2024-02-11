В Іспанії загинули двоє поліцейських через зіткнення з катером ймовірних наркоторговців

Двоє іспанських поліцейських загинули, коли швидкісний катер ймовірних контрабандистів наркотиків врізався у патрульний корабель.

Про це повідомляє AP з посиланням на дані Цивільної гвардії Іспанії, інформує "Європейська правда".

Інцидент стався після того, як корабель Цивільної гвардії отримав завдання ідентифікувати швидкісні катери, помічені в південному порту Барбате. Один з катерів врізався в патрульний корабель в акваторії порту.

Після інциденту Цивільна гвардія затримала вісьмох підозрюваних.

Серед екіпажу поліцейських, який складався з шістьох осіб, двоє загинули, ще двоє постраждали.

Іспанське узбережжя біля Гібралтарської протоки є гарячою точкою для контрабанди наркотиків з Марокко до Європи.

Раніше повідомлялося, що правоохоронці п’яти європейських країн викрили мережу незаконної наркоторгівлі, що базувалась в Італії та Албанії, та заарештували 59 її фігурантів.

Минулого року в ЄС викрили чергову групу наркодилерів, які за час своєї діяльності могли перевезти у Польщу близько 5,5 тонн заборонених речовин.