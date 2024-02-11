В Испании погибли двое полицейских из-за столкновения с катером вероятных наркоторговцев

Двое испанских полицейских погибли, когда скоростной катер вероятных контрабандистов наркотиков врезался в патрульный корабль.

Об этом сообщает AP со ссылкой на данные Гражданской гвардии Испании, информирует "Европейская правда".

Инцидент произошел после того, как корабль Гражданской гвардии получил задание идентифицировать скоростные катера, замеченные в южном порту Барбате. Один из катеров врезался в патрульный корабль в акватории порта.

После инцидента Гражданская гвардия задержала восьмерых подозреваемых.

Среди экипажа полицейских, который состоял из шести человек, двое погибли, еще двое пострадали.

Испанское побережье у Гибралтарского пролива является горячей точкой для контрабанды наркотиков из Марокко в Европу.

Ранее сообщалось, что правоохранители пяти европейских стран разоблачили сеть незаконной наркоторговли, которая базировалась в Италии и Албании, и арестовали 59 ее фигурантов.

В прошлом году в ЕС разоблачили очередную группу наркодилеров, которые за время своей деятельности могли перевезти в Польшу около 5,5 тонн запрещенных веществ.