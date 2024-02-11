У Берліні проходять часткові перевибори до Бундестагу

У неділю, 11 лютого, в сотнях виборчих округів німецької столиці Берліна проходять часткові перевибори у Бундестаг-2021.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на dpa.

У грудні Конституційний суд Німеччини ухвалив рішення про проведення перевиборів до Бундестагу у майже пів тисячі округів у Берліні через хаотичність виборчого процесу в німецькій столиці два роки тому.

Зокрема, частина бюлетенів була некоректною або взагалі зникла.

Цієї неділі 549 549 берлінців зможуть проголосувати у 455 з 2 256 виборчих округів міста та пов'язаних з ними поштових виборчих дільниць.

Водночас перевибори не спричинять зміни у складі керівної коаліції, оскільки зачіпають лише 0,9% виборців по всій країні.

Вибори-2021 у Берліні супроводжувалися довгими чергами, неправильними або відсутніми паперовими бюлетенями, а також тим фактом, що виборчі дільниці залишалися відкритими навіть після терміну їхнього закриття о 18:00.

Того ж дня проходив Берлінський марафон, що посилило хаос і ускладнило доставку замінених бюлетенів до місць голосування.

Деякі виборці проголосували після того, як були оприлюднені прогнози, а інші взагалі не змогли проголосувати в умовах хаосу.

У Берліні в один день 26 вересня 2021 року відбулося чотири голосування: на федеральних виборах, земельних виборах, місцевих окружних виборах та референдумі.

Повторне голосування на земельних виборах 2021 року вже відбулося. Минулого року воно призвело до зміни мера міста.

Недільні вибори є історичними в Німеччині, оскільки це перші повторні вибори, призначені Федеральним конституційним судом.

В лютому цього року у Берліні пройшли нові місцеві вибори, у результаті яких на зміну тристоронньому альянсу СДПН, "Зелених" і "Лівих", який керував з 2016 року, прийшла чорно-червона коаліція за участі ХДС та СДПН і партія Шольца втратила крісло мера Берліна.