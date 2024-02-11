В Берлине проходят частичные перевыборы в Бундестаг

В воскресенье, 11 февраля, в сотнях избирательных округов немецкой столицы Берлина проходят частичные перевыборы в Бундестаг-2021.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на dpa.

В декабре Конституционный суд Германии принял решение о проведении перевыборов в Бундестаг в почти полтысячи округов в Берлине из-за хаотичности избирательного процесса в немецкой столице два года назад.

В частности, часть бюллетеней была некорректной или вообще исчезла.

В это воскресенье 549 549 берлинцев смогут проголосовать в 455 из 2 256 избирательных округов города и связанных с ними почтовых избирательных участков.

В то же время перевыборы не повлекут изменения в составе правящей коалиции, поскольку затрагивают лишь 0,9% избирателей по всей стране.

Выборы-2021 в Берлине сопровождались длинными очередями, неправильными или отсутствующими бумажными бюллетенями, а также тем фактом, что избирательные участки оставались открытыми даже после срока их закрытия в 18:00.

В тот же день проходил Берлинский марафон, что усилило хаос и затруднило доставку замененных бюллетеней к местам голосования.

Некоторые избиратели проголосовали после того, как были обнародованы прогнозы, а другие вообще не смогли проголосовать в условиях хаоса.

В Берлине в один день 26 сентября 2021 года состоялось четыре голосования: на федеральных выборах, земельных выборах, местных окружных выборах и референдуме.

Повторное голосование на земельных выборах 2021 года уже состоялось. В прошлом году оно привело к смене мэра города.

Воскресные выборы являются историческими в Германии, поскольку это первые повторные выборы, назначенные Федеральным конституционным судом.

В феврале этого года в Берлине прошли новые местные выборы, в результате которых на смену трехстороннему альянсу СДПГ, "Зеленых" и "Левых", который руководил с 2016 года, пришла черно-красная коалиция с участием ХДС и СДПГ и партия Шольца потеряла кресло мэра Берлина.