Берлін проведе часткові перевибори до Бундестагу через порушення 2021 року

Конституційний суд Німеччини ухвалив рішення про проведення перевиборів до Бундестагу у майже пів тисячі округів у Берліні через хаотичність виборчого процесу в німецькій столиці два роки тому.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило німецьке видання Spiegel.

Згідно з рішенням суду, у день виборів, 26 вересня 2021 року, були допущені настільки серйозні недоліки, що в деяких округах необхідно провести нове голосування.

За словами головуючої судді Доріс Кьоніг, вибори необхідно повторити у 455 виборчих округах та пов'язаних з ними поштових виборчих дільницях.

Підставою для рішення стала скарга на перегляд результатів виборів, подана парламентською фракцією ХДС/ХСС у Бундестазі.

У листопаді 2022 року Бундестаг голосами парламентських груп Соціал-демократичної партії, Зелених та "вільних демократів" вирішив, що вибори мають бути частково повторені – у 327 з 2256 столичних виборчих округів та у 104 з 1507 поштових виборчих округів.

У ХДС/ХСС вимагали проведення повторних виборів у більшій кількості округів – загалом близько тисячі – і подали скаргу про перегляд результатів виборів до Федерального конституційного суду.

У своєму рішенні Другий сенат Федерального конституційного суду визнав вибори недійсними ще в 31 окрузі та пов'язаних з ними поштових виборчих дільницях, на додаток до рішення Бундестагу. Таким чином, скарга щодо перегляду результатів виборів була частково успішною.

Повторні вибори мають відбутися протягом 60 днів. Останній можливий день – 11 лютого.

Малоймовірно, що повторні вибори в Берліні повністю змінять баланс сил у Бундестазі. Однак вони можуть суттєво послабити результати Лівої партії.

У день виборів 2021 року на багатьох виборчих дільницях у Берліні панував хаос: людям доводилося довго чекати і стояти в чергах, бюлетені були неправильними або взагалі відсутніми.

Виборчі дільниці були змушені тимчасово зачинятися або залишалися відкритими після офіційного часу закриття. Через ці помилки було подано понад 1700 скарг на результати виборів.

26 вересня 2021 року у Берліні також обирали депутатів місцевого парламенту – Конституційний суд визнав ці вибори недійсними через "серйозні системні недоліки" та численні помилки при голосуванні.

В лютому цього року у Берліні пройшли нові місцеві вибори, у результаті яких на зміну тристоронньому альянсу СДПН, Зелених і Лівих, який керував з 2016 року, прийшла чорно-червона коаліція за участі ХДС та СДПН і партія Шольца втратила крісло мера Берліна.