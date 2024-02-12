Спецслужби Латвії викликали підозрювану у роботі на ФСБ євродепутатку
Депутатка Європарламенту від Латвії Татьяна Жданок, яку звинувачують у співпраці з російськими спецслужбами, минулого тижня була викликана до латвійської Служби держбезпеки.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LSM.
Разом зі Жданок на розмову до СДБ ходив співголова її партії "Русский союз Латвии" Мирослав Мітрофанов.
"Мене викликали о десятій ранку до слідчого СДБ Булсу. Він ніяк не хотів зі мною розлучатися", – заявила Жданок журналістам.
Після бесіди зі слідчим вона підписала документ, що забороняє розкривати зміст розмови.
Водночас Мітрофанов розповів, що його викликали не в межах якогось процесу, а просто "на бесіду".
СДБ наразі оцінює інформацію про можливу співпрацю Жданок із російськими спецслужбами і вивчає діяльність її партії.
За даними спільного розслідування Re:Baltica, The Insider, Delfi.ee і Expressen, ФСБ РФ завербувала євродепутатку з Латвії Татьяну Жданок, яка представляє партію "Русский союз Латвии". Розслідувачі стверджують, що Жданок працювала з кураторами з П'ятої служби ФСБ щонайменше з 2004 року і просила в них гроші на проведення заходів.
Наразі Жданок перебуває під слідством Європарламенту.
Інші латвійські законодавці попередили, що є й інші депутати Європарламенту, які свідомо служать російським інтересам.