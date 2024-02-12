Спецслужбы Латвии вызывали подозреваемую в работе на ФСБ евродепутата

Депутат Европарламента от Латвии Татьяна Жданок, которую обвиняют в сотрудничестве с российскими спецслужбами, на прошлой неделе была вызвана в латвийскую Службу госбезопасности.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LSM.

Вместе со Жданок на разговор в СГБ ходил сопредседатель ее партии "Русский союз Латвии" Мирослав Митрофанов.

"Меня вызвали в десять утра к следователю СГБ Булсу. Он никак не хотел со мной расставаться", – заявила Жданок журналистам.

После беседы со следователем она подписала документ, запрещающий раскрывать содержание разговора.

В то же время Митрофанов рассказал, что его вызвали не в рамках какого-то процесса, а просто "на беседу".

СГБ сейчас оценивает информацию о возможном сотрудничестве Жданок с российскими спецслужбами и изучает деятельность ее партии.

По данным совместного расследования Re:Baltica, The Insider, Delfi.ee и Expressen, ФСБ РФ завербовала евродепутата из Латвии Татьяну Жданок, которая представляет партию "Русский союз Латвии". Расследователи утверждают, что Жданок работала с кураторами из Пятой службы ФСБ как минимум с 2004 года и просила у них деньги на проведение мероприятий.

Сейчас Жданок находится под следствием Европарламента.

Другие латвийские законодатели предупредили, что есть и другие депутаты Европарламента, которые сознательно служат российским интересам.