ЗМІ: Каллас конфліктує з експрем'єром Естонії через вибори до Європарламенту

Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас конфліктує з одним з попередніх очільників естонського уряду Андрусом Ансіпом через вибори до Європарламенту.

Про це повідомляє ERR, інформує "Європейська правда".

За даними порталу, Каллас написала Ансіпу, який зараз є євродепутатом, листа, в якому попросила його не висувати свою кандидатуру на виборах у червні.

Як причину, чому Ансіп не повинен балотуватися, Каллас вказує на те, що нічого не знає про його роботу в Європарламенті: "Ви використовували свою посаду в ЄП лише для того, щоб висловлюватися з питань внутрішньої політики і вислужитися перед урядом і своєю партією".

"Коли у партії справи йдуть добре, ви спокійно сидите і чекаєте свого шансу. Коли партія у скрутному становищі, ви один з перших, хто публічно піддає її критиці", – додала Каллас.

Естонська прем’єрка відмовилась від коментарів, заявивши лише, що це внутрішні справи партії.

У відповідь Ансіп назвав заклики Каллас до нього "дріб'язковими" і додав, що зміст листа не став для нього несподіванкою.

Він зазначив, що у березні вирішуватиме, чи буде балотуватися на виборах до Європарламенту.

"Дріб'язковість поглядів Каї Каллас і її рекомендація не висувати кандидатуру спонукають мене ще рішучіше відстоювати інтереси Естонії та Партії реформ", – сказав Ансіп у коментарі ERR.

І Кая Каллас, і Андрус Ансіп є членами естонської Партії реформ.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Каю Каллас часто згадують у внутрішніх дискусіях у ЄС як можливу кандидатуру на головного дипломата Євросоюзу після виборів – посаду, яку зараз обіймає Жозеп Боррель.

Також Каллас заявляла, що не планує балотуватися до Європарламенту на виборах у 2024 році, аби стати членом Єврокомісії.