СМИ: Каллас конфликтует с экс-премьером Эстонии из-за выборов в Европарламент

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас конфликтует с одним из предыдущих руководителей эстонского правительства Андрусом Ансипом из-за выборов в Европарламент.

Об этом сообщает ERR, информирует "Европейская правда".

По данным портала, Каллас написала Ансипу, который сейчас является евродепутатом, письмо, в котором попросила его не выдвигать свою кандидатуру на выборах в июне.

В качестве причины, почему Ансип не должен баллотироваться, Каллас указывает на то, что ничего не знает о его работе в Европарламенте: "Вы использовали свою должность в ЕП лишь для того, чтобы высказываться по вопросам внутренней политики и выслужиться перед правительством и своей партией".

"Когда у партии дела идут хорошо, вы спокойно сидите и ждете своего шанса. Когда партия в затруднительном положении, вы один из первых, кто публично подвергает ее критике", – добавила Каллас.

Эстонский премьер отказалась от комментариев, заявив лишь, что это внутренние дела партии.

В ответ Ансип назвал призывы Каллас к нему "мелочными" и добавил, что содержание письма не стало для него неожиданностью.

Он отметил, что в марте будет решать, будет ли баллотироваться на выборах в Европарламент.

"Мелочность взглядов Каи Каллас и ее рекомендация не выдвигать кандидатуру побуждают меня еще решительнее отстаивать интересы Эстонии и Партии реформ", – сказал Ансип в комментарии ERR.

И Кая Каллас, и Андрус Ансип являются членами эстонской Партии реформ.

Ранее СМИ сообщали, что Каю Каллас часто упоминают во внутренних дискуссиях в ЕС как возможную кандидатуру на главного дипломата Евросоюза после выборов – должность, которую сейчас занимает Жозеп Боррель.

Также Каллас заявляла, что не планирует баллотироваться в Европарламент на выборах в 2024 году, чтобы стать членом Еврокомиссии.