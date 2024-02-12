Головний дипломат ЄС різко прокоментував заяви Трампа про погрози союзникам у НАТО

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив, що вважає несерйозними і безвідповідальними заяви Дональда Трампа про те, що він погрожував комусь із союзників "заохотити Росію до агресії", але зазначив, що очікує ще багато подібного.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у спілкуванні зі ЗМІ перед неформальною зустріччю міністрів країн ЄС з питань розвитку.

Борреля попросили прокоментувати розповідь Дональда Трампа про те, як він погрожував комусь із союзників у НАТО "заохотити Росію до агресії", переконуючи збільшувати видатки на колективну оборону.

"Дозвольте мені побути саркастичним. Під час цієї кампанії ми побачимо і почуємо дуже багато різного. НАТО не може розглядатися як альянс "за принципом меню", як альянс, де має роль людський фактор – хто є президентом у конкретний момент часу, де може бути сьогодні "так", завтра вже "ні"...

Годі, давайте говорити про це серйозно. НАТО або існує, або його не існує. Але я не буду витрачати час на коментування якихось дурниць, які будуть озвучуватися під час цієї виборчої кампанії у США", – відповів високий представник ЄС із закордонних справ.

Президент США Джо Байден назвав заяви Трампа щодо погроз союзникам жахливими і небезпечними.