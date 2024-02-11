Cтолтенберг жорстко відреагував на розповідь Трампа про залякування союзників

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запевнив, що Альянс захищатиме у разі нападу усіх своїх союзників, та розкритикував заяви, які ставлять це під сумнів, прямо не згадуючи Дональда Трампа.

Як повідомляє "Європейська правда", його коментар наводять низка західних ЗМІ, серед яких The Guardian.

Генсек зазначив, що НАТО і готовий, і спроможний захищати усіх союзників у разі агресії, і будь-який напад на країну НАТО отримає об’єднану і потужну відповідь.

"Будь-які припущення, що союзники не будуть захищати одне одного, підривають усю нашу безпеку, у тому числі США, та підвищують ризики для американських та європейських військових. Розраховую на те, що незалежно від того, хто переможе (на виборах президента – Ред.), США залишаться сильним і відданим союзником НАТО", – прокоментував Столтенберг.

Нагадаємо, Дональд Трамп на передвиборчому заході розповів, як погрожував союзникам "заохотити Росію" до агресії проти них, щоб змусити їх збільшити внески у колективну безпеку.

Президент Європейської ради Шарль Мішель назвав слова Трампа безвідповідальними.

Тим часом у Польщі Дональд Туск і міністри уряду та президент Анджей Дуда розійшлися у своїх реакцях на слова Трампа та розкритикували одне одного.