Главный дипломат ЕС резко прокомментировал заявления Трампа об угрозах союзникам в НАТО

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил, что считает несерьезными и безответственными заявления Дональда Трампа о том, что он угрожал кому-то из союзников "поощрить Россию к агрессии", но отметил, что ожидает еще много подобного.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в общении со СМИ перед неформальной встречей министров стран ЕС по вопросам развития.

Борреля попросили прокомментировать рассказ Дональда Трампа о том, как он угрожал кому-то из союзников в НАТО "поощрить Россию к агрессии", убеждая увеличивать расходы на коллективную оборону.

"Позвольте мне побыть саркастичным. Во время этой кампании мы увидим и услышим очень много разного. НАТО не может рассматриваться как альянс "по принципу меню", как альянс, где имеет роль человеческий фактор – кто является президентом в конкретный момент времени, где может быть сегодня "да", а завтра уже "нет"...

Хватит, давайте говорить об этом серьезно. НАТО либо существует, либо его не существует. Но я не буду тратить время на комментирование каких-то глупостей, которые будут озвучиваться во время этой избирательной кампании в США", – ответил высокий представитель ЕС по иностранным делам.

Президент США Джо Байден назвал заявления Трампа об угрозах союзникам ужасными и опасными.