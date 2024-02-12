Німецький міністр попередив про руйнівні наслідки можливого виходу країни з ЄС

Німецький міністр фінансів Крістіан Лінднер попередив, що економіка Німеччини буде зруйнована, якщо вона вийде з Європейського Союзу слідом за Великою Британією, як це пропонує ультраправа "Альтернатива для Німеччини" (АдН).

Про це міністр сказав в інтерв’ю Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

Лінднер зазначив, що єдиний ринок ЄС є "надзвичайно важливим" для німецької економіки, і так званий "вихід" був би найгіршим можливим сценарієм для залежної від експорту Німеччини.

"Це зруйнувало б нашу економіку. Ось чому ми повинні сказати людям: "Гаразд, можливо, ви не згодні з політикою уряду, але це не є причиною для зміни всієї системи і для зміни того, на чому базується наш добробут", – сказав він.

Минулого місяця в інтерв'ю Financial Times співголова "АдН" Аліса Вайдель назвала Brexit "моделлю для Німеччини" і запропонувала провести референдум, щоб "дозволити народу вирішити, як це зробила Британія".

Провідні політики та бізнесмени неодноразово попереджали, що бачення "АдН" німецької версії Brexit буде катастрофічним для економічної активності.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявляв, що ідея виходу Німеччини з Європейського Союзу призведе до "найбільшого руйнування процвітання, яке тільки могло статися з Німеччиною і Європою".