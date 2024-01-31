Шольц згадав про нацистську епоху і закликав німців відкинути ультраправих

Канцлер Німеччини Олаф Шольц нагадав німцям про їхнє нацистське минуле, коли закликав громадян відкинути ультраправу "Альтернативу для Німеччини" ("АдН"), яка посідає друге місце в більшості національних опитувань.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Виступаючи в нижній палаті парламенту Бундестагу після спеціального засідання, присвяченого Голокосту, Шольц заявив, що демократи повинні триматися разом і зупинити зсув вправо.

"Слово "реміграція" нагадує про найтемніші часи в історії Німеччини", – сказав Шольц.

"Ті, хто мовчить, є співучасниками", – сказав він, додавши, що хоче, аби виборці побачили "АдН" такою, якою вона є.

Шольц також заявив, що Dexit, ідея виходу Німеччини з Європейського Союзу, про яку говорила співголова "АдН" Аліса Вайдель, призведе до "найбільшого руйнування процвітання, яке тільки могло статися з Німеччиною і Європою".

У своїй надзвичайно войовничій промові, під час якої він розмахував стиснутими кулаками, Шольц виступав за посилення ЄС.

"Якщо світ стане ще складнішим, наприклад, якщо ви подивитеся на те, що може статися на виборах у США, то Європейський Союз повинен стати ще сильнішим", – сказав він, додавши, що ЄС повинен завершити створення банківського союзу та союзу ринків капіталу.

Нагадаємо, рейтинг ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" в одному з опитувань уперше за пів року впав нижче 20%, що сталось на тлі протестів проти крайнього екстремізму в німецьких містах.

Вони почались після оприлюднення інформації про закриту зустріч за участі представників "АдН", де обговорювали ідею про масову депортацію з країни осіб іммігрантського походження.

На цьому тлі "АдН" дещо втратила позиції в опитуваннях, але протести наразі не вплинули на кількість охочих приєднатися до політсили.