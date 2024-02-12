Немецкий министр предупредил о разрушительных последствиях возможного выхода страны из ЕС

Немецкий министр финансов Кристиан Линднер предупредил, что экономика Германии будет разрушена, если она выйдет из Европейского Союза вслед за Великобританией, как это предлагает ультраправая "Альтернатива для Германии" ("АдГ").

Об этом министр сказал в интервью Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

Линднер отметил, что единый рынок ЕС "чрезвычайно важен" для немецкой экономики, и так называемый "выход" был бы худшим возможным сценарием для зависимой от экспорта Германии.

"Это разрушило бы нашу экономику. Вот почему мы должны сказать людям: "Ладно, возможно, вы не согласны с политикой правительства, но это не является причиной для изменения всей системы и для изменения того, на чем базируется наше благосостояние", – сказал он.

В прошлом месяце в интервью Financial Times сопредседатель "АдГ" Алиса Вайдель назвала Brexit "моделью для Германии" и предложила провести референдум, чтобы "позволить народу решить, как это сделала Британия".

Ведущие политики и бизнесмены неоднократно предупреждали, что видение "АдГ" немецкой версии Brexit будет катастрофическим для экономической активности.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что идея выхода Германии из Европейского Союза приведет к "самому большому разрушению процветания, которое только могло произойти с Германией и Европой".