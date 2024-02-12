Четыре человека погибли во время стрельбы в греческой судоходной компании в южном пригороде Афин Глифада в понедельник.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Ekathimerini.

По информации издания, нападавший, который, вероятно, является бывшим сотрудником компании, вошел в здание и открыл огонь по сотрудникам, в результате чего погибли двое мужчин и женщина, прежде чем наставил оружие на себя.

Нападавшего идентифицировали как 70-летнего гражданина Египта. По некоторым данным, именно эта фирма уволила его со своей должности. Хотя полиция официально не разглашает ее название, СМИ указывают, что речь идет о компании European Navigation.

Отмечается, что во время инцидента были захвачены заложники. Правоохранители оцепили большую часть территории вокруг здания, на место также приехали пожарные машины и кареты скорой помощи.

Ранее СМИ сообщили, что один человек погиб и двое получили ранения из-за стрельбы в греческой судоходной компании в Афинах в понедельник.

Перед этим полиция Греции сообщила об аресте четырех членов анархистской группировки, у которых во время обыска обнаружили значительное количество взрывчатки, всего через неделю после взрыва самодельного устройства возле одного из министерств.

Как уточняет Kathimerini, дело расследуется не как террористическое, и неизвестно, связано ли оно со взрывом возле Министерства труда в Афинах, который произошел в минувшую субботу.

Нападения на государственные учреждения, банки и дипломатические представительства повторяются в Греции в течение многих лет. Обычно их приписывают крайне левым или анархистским движениям.