Орбан: Сербія повинна стати членом ЄС до України, інакше "ми її втратимо"

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан заявив, що Сербія повинна якнайшвидше стати членом Європейського Союзу, зокрема до того, як до ЄС вступить Україна.

Про це він сказав у розмові з колишнім канцлером Австрії Вольфгангом Шюсселем для журналу European Voices, яку цитує Koha Ditore, повідомляє "Європейська правда".

Орбан заявив, що ЄС "повинен завершити старе завдання з розширення, перш ніж розпочати нове розширення з Україною".

"Якщо ми не інтегруємо Сербію якомога швидше, ми її втратимо. У Сербії є й інші варіанти. Щойно було укладено угоду про вільну торгівлю з Китаєм", – додав він, маючи на увазі угоду, підписану в жовтні 2023 року між Белградом і Пекіном.

Сербія подала заявку на вступ до ЄС у 2009 році, але її євроінтеграційний шлях загальмував через занепокоєння щодо відступу від демократії та тісних зв’язків із Росією і Китаєм.

Наприкінці минулого року сербська влада заявила, що в країні зменшується популярність вступу до Євросоюзу.

У тому ж інтерв’ю Орбан відкинув перспективи Києва протистояти російському повномасштабному вторгненню і приєднатися до ЄС, заявивши, що для України єдиний спосіб вижити – бути "буферною зоною між Росією і Заходом".