Орбан: Сербия должна стать членом ЕС до Украины, иначе "мы ее потеряем"

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Сербия должна как можно быстрее стать членом Европейского Союза, в частности до того, как в ЕС вступит Украина.

Об этом он сказал в разговоре с бывшим канцлером Австрии Вольфгангом Шюсселем для журнала European Voices, которую цитирует Koha Ditore, сообщает "Европейская правда".

Орбан заявил, что ЕС "должен завершить старую задачу по расширению, прежде чем начать новое расширение с Украиной".

"Если мы не интегрируем Сербию как можно скорее, мы ее потеряем. У Сербии есть и другие варианты. Только что было заключено соглашение о свободной торговле с Китаем", – добавил он, имея в виду соглашение, подписанное в октябре 2023 года между Белградом и Пекином.

Сербия подала заявку на вступление в ЕС в 2009 году, но ее евроинтеграционный путь затормозился из-за беспокойства относительно отступления от демократии и тесных связей с Россией и Китаем.

В конце прошлого года сербские власти заявили, что в стране уменьшается популярность вступления в Евросоюз.

В том же интервью Орбан отверг перспективы Киева противостоять российскому полномасштабному вторжению и присоединиться к ЕС, заявив, что для Украины единственный способ выжить – быть "буферной зоной между Россией и Западом".