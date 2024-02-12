Чеський партнер "Укроборонпрому" так і не почав ремонт Т-64 для Києва

Чеське державне збройове підприємство VOP CZ досі не розпочало ремонт танків Т-64 для української армії, про який домовились минулого року, оскільки українська сторона досі не поставила жодного танка.

Про це в коментарі інформагентству ČTK заявив речник VOP CZ Ростислав Розновський, повідомляє "Європейська правда".

Як пояснив Розновський, VOP CZ "готова в будь-який момент прийняти танки і почати над ними працювати, але нам поки що нічого ремонтувати". "Українська сторона ще не передала жодного танка", – додав він.

Чеське Міністерство оборони на запит ČTK заявило, що "не коментує" це питання. Українська сторона також поки не реагувала на повідомлення.

Нагадаємо, минулого року стало відомо про контракт між VOP CZ та українським державним концерном "Укроборонпром" (нині – акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість").

Передбачалось, що чеське підприємство буде модернізувати танки Т-64, які десятиліттями стояли на складах, після чого ті мали відправитись безпосередньо на поле бою в Україну.

Минулого року, нагадаємо, також стало відомо про відкриття центру ремонту Т-64 у Польщі.