Глава МИД Франции после заявлений Трампа о НАТО: Европе нужно "второе страхование жизни"

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне призвал к созданию дополнительной структуры безопасности, кроме НАТО, после заявлений экс-президента США Дональда Трампа о "поощрении России" к нападению на Альянс.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на AFP, Сежурне заявил после встречи с главами МИД Германии и Польши 12 февраля.

Комментируя слова Трампа, глава французской дипломатии сказал: "Да, нам нужно второе страхование жизни, не вместо или против НАТО, а в дополнение (к нему. – Ред.)".

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в свою очередь отметил, что "Североатлантический Альянс – это не контракт со службой охраны".

Слова Сежурне отражают идею стратегической автономии, которую Франция активно продвигает в Европе при президентстве Эмманюэля Макрона. Ее идея заключается в уменьшении зависимости от американского зонтика безопасности и полагании прежде всего на европейские ресурсы.

Ранее такие мысли воспринимались и в ЕС, и в США как попытка подорвать единство Североатлантического Альянса, и после полномасштабного вторжения РФ в Украину потребности в европейском оборонном производстве и обеспечении безопасности выросли.

Напомним, во время митинга в Южной Каролине Трамп вспомнил, как он будучи президентом угрожал "поощрить Россию" напасть на одного из членов НАТО, которые не выполняют финансовые обязательства перед Альянсом.

Бывший советник по нацбезопасности США в администрации Дональда Трампа Джон Болтон считает, что его угрозы выйти из НАТО в случае возвращения к власти следует воспринимать серьезно.

Президент Европейского совета Шарль Мишель назвал слова Трампа безответственными. А в Белом доме ранее назвали "ненормальными" угрозы Трампа поощрить РФ к агрессии против союзников.