Німеччина посилює контроль над зброєю та грошовими потоками для стримання ультраправих

Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер представила заходи, спрямовані на боротьбу зі сплеском активності ультраправих сил.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Заходи включають посилення фінансового контролю та раннього виявлення так званих бот-мереж, а також посилення контролю над вогнепальною зброєю.

"Ми хочемо використати всі інструменти верховенства права для захисту нашої демократії. Ми хочемо розбити крайні праві мережі та відібрати в них джерела доходу й зброю", – зазначила Фезер.

Закони про конфіденційність заважають службам безпеки Німеччини відстежувати фінансові потоки, що надходять до екстремістських груп. Нове законодавство дозволить їм відстежувати фінансові потоки, якщо є "потенційна небезпека".

Міністерство внутрішніх справ також створить новий підрозділ з раннього виявлення бот-мереж – мереж заражених комп'ютерів, які "намагаються маніпулювати вільним формуванням думок" напередодні цьогорічних регіональних та європейських виборів.

Заходи також включають заборону на напівавтоматичну зброю та правило, що забороняє членам організацій, які підозрюються у правоекстремістській діяльності, володіти зброєю. Водночас ультраправих державних службовців буде легше звільняти.

Ще один крок – закріплення правил призначення суддів Конституційного суду в конституції, до якої важко внести зміни, з метою захисту незалежності суду та запобігання ослабленню демократії.

Нагадаємо, вже кілька тижнів у Німеччині тривають масові демонстрації проти ультраправих.

Поштовхом до протестів став репортаж медіакомпанії Correctiv про зустріч радикальних правих 25 листопада в Потсдамі, на якій також були присутні політики "Альтернативи для Німеччини" та окремі члени ХДС.

На зустрічі обговорювали ідею депортації з Німеччини сотень тисяч іммігрантів.