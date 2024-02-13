Германия усиливает контроль над оружием и денежными потоками для сдерживания ультраправых

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер представила меры, направленные на борьбу со всплеском активности ультраправых сил.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Меры включают усиление финансового контроля и раннего выявления так называемых бот-сетей, а также усиление контроля над огнестрельным оружием.

"Мы хотим использовать все инструменты верховенства права для защиты нашей демократии. Мы хотим разбить крайне правые сети и отобрать у них источники дохода и оружие", – отметила Фезер.

Законы о конфиденциальности мешают службам безопасности Германии отслеживать финансовые потоки, поступающие в экстремистские группы. Новое законодательство позволит им отслеживать финансовые потоки, если есть "потенциальная опасность".

Министерство внутренних дел также создаст новое подразделение по раннему выявлению бот-сетей – сетей зараженных компьютеров, которые "пытаются манипулировать свободным формированием мнений" в преддверии нынешних региональных и европейских выборов.

Меры также включают запрет на полуавтоматическое оружие и правило, запрещающее членам организаций, которые подозреваются в правоэкстремистской деятельности, владеть оружием. В то же время ультраправых государственных служащих будет легче увольнять.

Еще один шаг – закрепление правил назначения судей Конституционного суда в конституции, в которую трудно внести изменения, с целью защиты независимости суда и предотвращения ослабления демократии.

Напомним, уже несколько недель в Германии продолжаются массовые демонстрации против ультраправых.

Толчком к протестам стал репортаж медиакомпании Correctiv о встрече радикальных правых 25 ноября в Потсдаме, на котором также присутствовали политики "Альтернативы для Германии" и отдельные члены ХДС и крайне консервативного "Союза ценностей".

На встрече обсуждали идею депортации из Германии сотен тысяч иммигрантов.