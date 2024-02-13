Стефанішина після повідомлень ЗМІ: Про відмову України від аграрних субсидій ЄС не йдеться

Віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що у рамках переговорів з ЄС про вступ Україна не збирається відмовлятися від субсидій та дотацій для українського агросектора.

Про це вона сказала в коментарі "Європейській правді".

Стефанішина коментувала повідомлення агентства Reuters, яке з посиланням на українського посадовця стверджувало, що під час переговорів про вступ до Євросоюзу Україна готова розглянути можливість відмови від аграрних субсидій ЄС в обмін на пом'якшення вимог Європейського зеленого курсу.

"Умови приєднання українського аграрного сектора до спільної аграрної політики ЄС визначатимуться під час переговорного процесу. Ні про яку відмову від субсидій та дотацій не йдеться", – відзначила Стефанішина.

Вона наголосила, що ЄС вже обговорює необхідність реформування спільної аграрної політики, тому будь-які подібні розмірковування є передчасними.

"Українська сторона буде відстоювати інтереси українських фермерів, ми чітко усвідомлюємо важливість аграрного сектора для економіки країни, її післявоєнного відновлення та майбутнього країни", – сказала віцепрем’єрка.

Україна є вкрай важливим гравцем у забезпеченні харчової безпеки як в Європі, та й у світі загалом, підкреслила Стефанішина.

"Відповідно, з підтримкою партнерів ми зможемо пришвидшити відновлення як українського агросектора, так і економіки в цілому після закінчення війни, а також пришвидшити перехід на норми та стандарти ЄС", – зауважила вона.

Нагадаємо, в середині січня президентка Єврокомісії оголосила, що у рамках підготовки до переговорів про вступ з Україною ЄК розпочинає процес передвступного скринінгу законодавства та створює переговорну рамку.

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