Стефанишина после сообщений СМИ: Об отказе Украины от аграрных субсидий ЕС речь не идет

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что в рамках переговоров с ЕС о вступлении Украина не собирается отказываться от субсидий и дотаций для украинского агросектора.

Об этом она сказала в комментарии "Европейской правде".

Стефанишина комментировала сообщение агентства Reuters, которое со ссылкой на украинского чиновника утверждало, что во время переговоров о вступлении в Евросоюз Украина готова рассмотреть возможность отказа от аграрных субсидий ЕС в обмен на смягчение требований Европейского зеленого курса.

"Условия присоединения украинского аграрного сектора к общей аграрной политике ЕС будут определяться во время переговорного процесса. Ни о каком отказе от субсидий и дотаций речь не идет", – отметила Стефанишина.

Она подчеркнула, что ЕС уже обсуждает необходимость реформирования общей аграрной политики, поэтому любые подобные рассуждения являются преждевременными.

"Украинская сторона будет отстаивать интересы украинских фермеров, мы четко осознаем важность аграрного сектора для экономики страны, ее послевоенного восстановления и будущего страны", – сказала вице-премьер.

Украина является крайне важным игроком в обеспечении пищевой безопасности как в Европе, так и в мире в целом, подчеркнула Стефанишина.

"Соответственно, с поддержкой партнеров мы сможем ускорить восстановление как украинского агросектора, так и экономики в целом после окончания войны, а также ускорить переход на нормы и стандарты ЕС", – отметила она.

Напомним, в середине января президент Еврокомиссии объявила, что в рамках подготовки к переговорам о вступлении с Украиной ЕК начинает процесс предвступительного скрининга законодательства и создает переговорную рамку.

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