ЗМІ: Байден припустив, що Ізраїлю доведеться звільнити більше палестинських в'язнів

Президент США Джо Байден під час недільної розмови заявив ізраїльському прем'єр-міністру Біньяміну Нетаньягу, що в новій угоді про звільнення заручників Ізраїлю, можливо, доведеться звільнити більше палестинських в'язнів, ніж під час попередньої паузи в бойових діях в Газі.

Про це повідомляє Axios з посиланням на неназваних американських та ізраїльських посадовців, пише "Європейська правда".

Портал зазначає, що кількість палестинських в'язнів, яких ХАМАС вимагає від Ізраїлю звільнити в межах нової угоди про звільнення заручників, є головним каменем спотикання в переговорах.

Хоча американські офіційні особи кажуть, що Байден згоден з Нетаньягу, що вимога ХАМАС звільнити тисячі ув'язнених, в тому числі багатьох засуджених за вбивства ізраїльтян, "переходить усі межі", президент США також вважає, що Ізраїль міг би проявити більшу гнучкість у цьому питанні.

За словами американських і ізраїльських посадовців, Нетаньягу заявив, що Ізраїль готовий звільнити трьох палестинців за кожного звільненого ізраїльського заручника – таке ж співвідношення використовувалося в попередній угоді.

Посадовець США сказав, що "співвідношення залишається невирішеним питанням".

У вівторок директор ЦРУ Вільям Бернс зустрівся в Каїрі з прем'єр-міністром Катару Мохаммедом бін Абдул Рахманом Аль Тані, директором Моссаду Девідом Барнеа і шефом єгипетської розвідки Аббасом Камелем, щоб обговорити угоду про звільнення заручників.

Зустріч закінчилася без прориву, але був досягнутий прогрес у розумінні прогалин, які необхідно заповнити, щоб розпочати переговори, які можуть призвести до угоди, повідомило Axios ізраїльське джерело.

"Це була хороша зустріч, і всі сторони, які брали в ній участь, докладають значних зусиль, щоб спробувати досягти прориву", – сказав співрозмовник порталу.

Напередодні Байден заявив, що виступає за встановлення шеститижневого перемир’я між Ізраїлем і ХАМАС, щоб дати можливість звільнити захоплених бойовиками заручників.

За даними ЗМІ, глава Білого дому у приватних розмовах зневажливо висловлюється про Нетаньягу, однак не змінює політику США щодо Ізраїлю та Гази.