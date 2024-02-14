Уряд Нідерландів оскаржує рішення суду про заборону постачання Ізраїлю запчастин для F-35

Нідерланди подають касаційну скаргу до Верховного суду на рішення Апеляційного суду Гааги щодо заборони передачі Ізраїлю частин американських винищувачів F-35.

Про це йдеться у заяві уряду Нідерландів, повідомляє "Європейська правда".

Рішення щодо оскарження ухвалив міністр зовнішньої торгівлі та співробітництва в цілях розвитку Джеффрі ван Левен.

На думку уряду, передача частин американського винищувача F-35 не є незаконною. Уряд вважає, що це справа держави – визначати свою зовнішню політику, і тому подає касаційну скаргу, оскільки вважає, що Апеляційний суд не взяв це до уваги.

Також Нідерланди найближчим часом проведуть консультації з міжнародними партнерами в межах програми F-35, щоб забезпечити роль у цій програмі.

"Ця співпраця важлива для національної безпеки Нідерландів. Але вона також важлива для Ізраїлю, оскільки літак F-35 має вирішальне значення для безпеки країни, зокрема, у зв'язку із загрозами, що походять, наприклад, з Ірану, Ємену, Сирії та Лівану", – йдеться у заяві уряду.

Водночас в уряді підкреслили, що це не пов’язано із ситуацією в Газі.

"Нідерланди продовжують закликати до негайного тимчасового гуманітарного припинення вогню, а також до надання якомога більшої гуманітарної допомоги населенню Гази", – наголошується у заяві.

У понеділок суд у Нідерландах зобов'язав владу припинити постачання запчастин для винищувачів F-35 до Ізраїлю, посилаючись на "явний ризик" порушення прав людини на тлі військової операції проти терористичного угруповання ХАМАС в секторі Гази.

Запчастини для винищувачів F-35 зберігаються на нідерландській авіабазі у Венсдрехті, звідки їх відправляють до кількох європейських країн та Ізраїлю.

У грудні 2023 року суд у Нідерландах відхилив вимоги правозахисних груп заблокувати експорт урядом запчастин для винищувачів F-35 до Ізраїлю, які, на їхню думку, сприяють воєнним злочинам в секторі Гази.

Раніше повідомляли, що правозахисні групи намагаються через суд заблокувати експорт урядом Нідерландів запчастин для винищувача F-35 до Ізраїлю, стверджуючи, що це може зробити Гаагу співучасницею можливих воєнних злочинів.