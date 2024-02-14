Нидерланды подают кассационную жалобу в Верховный суд на решение Апелляционного суда Гааги о запрете передачи Израилю частей американских истребителей F-35.

Об этом говорится в заявлении правительства Нидерландов, сообщает "Европейская правда".

Решение по обжалованию принял министр внешней торговли и сотрудничества в целях развития Джеффри ван Левен.

По мнению правительства, передача частей американского истребителя F-35 не является незаконной. Правительство считает, что это дело государства – определять свою внешнюю политику, и поэтому подает кассационную жалобу, поскольку считает, что Апелляционный суд не принял это во внимание.

Также Нидерланды в ближайшее время проведут консультации с международными партнерами в рамках программы F-35, чтобы обеспечить роль в этой программе.

"Это сотрудничество важно для национальной безопасности Нидерландов. Но оно также важно для Израиля, поскольку самолет F-35 имеет решающее значение для безопасности страны, в частности, в связи с угрозами, исходящими, например, из Ирана, Йемена, Сирии и Ливана", – говорится в заявлении правительства.

В то же время в правительстве подчеркнули, что это не связано с ситуацией в Газе.

"Нидерланды продолжают призывать к немедленному временному гуманитарному прекращению огня, а также к предоставлению как можно большей гуманитарной помощи населению Газы", – отмечается в заявлении.

В понедельник суд в Нидерландах обязал власти прекратить поставки запчастей для истребителей F-35 в Израиль, ссылаясь на "явный риск" нарушения прав человека на фоне военной операции против террористической группировки ХАМАС в секторе Газы.

Запчасти для истребителей F-35 хранятся на нидерландской авиабазе в Венсдрехте, откуда их отправляют в несколько европейских стран и Израиль.

В декабре 2023 года суд в Нидерландах отклонил требования правозащитных групп заблокировать экспорт правительством запчастей для истребителей F-35 в Израиль, которые, по их мнению, способствуют военным преступлениям в секторе Газы.

Ранее сообщалось, что правозащитные группы пытаются через суд заблокировать экспорт правительством Нидерландов запчастей для истребителя F-35 в Израиль, утверждая, что это может сделать Гаагу соучастницей возможных военных преступлений.