Розвідка Британії проаналізувала дані про можливе застосування РФ ракет "Циркон"

Розвідка Великої Британії оцінила інформацію про можливе застосування Росією ракет "Циркон" проти України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у розвідувальному огляді британського Міноборони про російсько-українську війну за 14 лютого.

Відомство посилається на звіт Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, який повідомив, що 7 лютого російські окупанти застосували ракету 3М22 "Циркон" під час атаки на Україну, яка, як стверджує РФ, є гіперзвуковою.

Розвідка наводить російські дані, згідно з якими ракета здатна розвивати швидкість 9 Махів і має дальність польоту до 1000 км. Вона спочатку була розроблена для російського флоту.

Водночас у розвідці наголошують, що у Чорному морі РФ не має кораблів, здатних нести ці ракети, тому виникає питання щодо способу їх запуску.

У відомстві припускають, що для цього була пристосована російська система берегової оборони К-300 наземного базування.

"Якщо її використання підтвердиться, це стане серйозним викликом для української ППО через її швидкість і маневреність", – йдеться у повідомленні.

У розвідці наголошують, що росіяни випробовують нову оперативну систему озброєнь в умовах реального конфлікту для забезпечення впевненості і демонстрації спроможностей.

У попередньому огляді йшлося про запропонований в РФ законопроєкт про підвищення віку військовослужбовців-контрактників, який, однак, навряд чи допоможе підвищити боєздатність російської армії.

Перед цим розвідка Великої Британії розповіла про створення в РФ нового військового інституту, що означає дедалі більшу мілітаризацію вищої освіти в країні.