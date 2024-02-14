Разведка Британии проанализировала данные о возможном применении РФ ракет "Циркон"

Разведка Великобритании оценила информацию о возможном применении Россией ракет "Циркон" против Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре британского Минобороны о российско-украинской войне за 14 февраля.

Ведомство ссылается на отчет Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, сообщившего, что 7 февраля российские оккупанты применили во время атаки на Украину ракету 3М22 "Циркон", которая, как утверждает РФ, является гиперзвуковой.

Разведка приводит российские данные, согласно которым ракета способна развивать скорость 9 Махов и имеет дальность полета до 1000 км. Она изначально была разработана для российского флота.

В то же время в разведке отмечают, что в Черном море РФ не имеет кораблей, способных нести эти ракеты, поэтому возникает вопрос о способе их запуска.

В ведомстве предполагают, что для этого была приспособлена российская система береговой обороны К-300 наземного базирования.

"Если ее использование подтвердится, это станет серьезным вызовом для украинской ПВО из-за ее скорости и маневренности", – говорится в сообщении.

В разведке отмечают, что россияне испытывают новую оперативную систему вооружений в условиях реального конфликта для обеспечения уверенности и демонстрации возможностей.

В предыдущем обзоре говорилось о предложенном в РФ законопроекте о повышении возраста военнослужащих-контрактников, который, однако, вряд ли поможет повысить боеспособность российской армии.

Перед этим разведка Великобритании рассказала о создании в РФ нового военного института, что означает все большую милитаризацию высшего образования в стране.