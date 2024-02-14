З парламенту Швеції вивели пропалестинських протестувальників, які перебивали главу МЗС

У парламенті Швеції засідання неодноразово перебивали пропалестинські протестувальники, кількох з них вивела охорона.

Про це повідомляє SVT, пише "Європейська правда".

Протестувальники почали перебивати міністра закордонних справ Тобіаса Більстрьома, коли він вийшов презентувати декларацію щодо зовнішньої політики уряду.

На фразі про те, що Швеція визнає легітимне право Ізраїлю захищатися від ХАМАС із дотриманням норм міжнародного права і міжнародного гуманітарного права, один з протестувальниківі вигукнув: "Ізраїль скоює геноцид, як це можна підтримувати?".

Цю людину відвели і міністр продовжив, зазначивши, що на тлі катастрофічної гуманітарної ситуації у секторі Гази необхідне перемир’я. Він додав, що ХАМАС має звільнити усіх ізраїльських заручників, а Ізраїль має вжити заходів щодо поселенців на Західному березі, які нападають на місцеве населення.

Під час подальших дебатів у парламенті щодо припинення підтримки UNRWA (Близькосхідного агентства ООН для допомоги палестинським біженцям та організації робіт), яку запідозрили у прямій співпраці з ХАМАС та навіть участі її співробітників у нападі 7 жовтня, протестувальники знову почали гукати гасла про дітей, які гинуть в Газі та про геноцид.

Прессекретар адміністрації парламенту Каріна Ларссон повідомила, що охорона за цей час вивела і передала поліції щонайменше п’ятьох людей.

Як повідомляли, очільниця МЗС Німеччини планує під час поїздки до Ізраїлю переконувати прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу не проводити операцію у південному місті Рафах, оскільки це може призвести до гуманітарної катастрофи.

Головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель звернувся до Сполучених Штатів із завуальованим закликом переглянути свою військову допомогу Ізраїлю через велику кількість жертв серед цивільного населення в секторі Гази.