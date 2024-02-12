Боррель пропонує США переглянути військову допомогу Ізраїлю

Головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель звернувся до Сполучених Штатів із завуальованим закликом переглянути свою військову допомогу Ізраїлю через велику кількість жертв серед цивільного населення в секторі Гази.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

"Якщо ви вважаєте, що вбивають занадто багато людей, можливо, вам слід надавати менше зброї, щоб запобігти загибелі такої кількості людей", – сказав Боррель журналістам у Брюсселі.

Очільник дипломатії ЄС нагадав, що минулого тижня президент США Джо Байден заявив, що реакція Ізраїлю на атаку ХАМАС на нього 7 жовтня була "надто жорсткою", а американські посадовці неодноразово заявляли, що в Газі гине занадто багато цивільних.

"Якщо міжнародна спільнота вважає, що це бійня, що вбивають занадто багато людей, можливо, нам слід подумати над питанням постачання зброї", – додав Боррель.

Раніше Боррель висловив стурбованість планами Ізраїлю наступати на місто Рафах, що на півдні сектору Гази, через можливі наслідки для цивільних.

Напередодні президент США Джо Байден провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, під час якої наголосив, що військова операція в Рафаху не повинна продовжуватися без надійного і здійсненного плану забезпечення безпеки цивільних осіб, які евакуювались туди із сектора Гази.

Водночас глава МЗС Німеччини Анналена Бербок попередила про можливі наслідки наступу на Рафах.

Її британський колега Девід Кемерон також не підтримав заплановану Ізраїлем операцію у місті Рафах.