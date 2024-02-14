Из парламента Швеции вывели пропалестинских протестующих, перебивавших главу МИД

В парламенте Швеции заседание неоднократно перебивали пропалестинские протестующие, нескольких из них вывела охрана.

Об этом сообщает SVT, пишет "Европейская правда".

Протестующие начали перебивать министра иностранных дел Тобиаса Билльстрёма, когда он вышел представить декларацию по внешней политике правительства.

На фразе о том, что Швеция признает легитимное право Израиля защищаться от ХАМАС с соблюдением норм международного права и международного гуманитарного права, один из протестующих подскочил к подиуму и выкрикнул: "Израиль совершает геноцид, как это можно поддерживать?".

Этого человека отвели и министр продолжил, отметив, что на фоне катастрофической гуманитарной ситуации в секторе Газы необходимо перемирие. Он добавил, что ХАМАС должен освободить всех израильских заложников, а Израиль – принять меры в отношении поселенцев на Западном берегу, которые нападают на местное население.

Во время дальнейших дебатов в парламенте о прекращении поддержки UNRWA (Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ), которое заподозрили в прямом сотрудничестве с ХАМАС и даже участии ее сотрудников в нападении 7 октября, протестующие снова начали выкрикивать лозунги о гибнущих в Газе детях и о геноциде.

Пресс-секретарь администрации парламента Карина Ларссон сообщила, что охрана за это время вывела по меньшей мере пять человек, одного задержала полиция за то, что он оказывал сопротивление.

Как сообщалось, глава МИД Германии планирует во время поездки в Израиль убеждать премьер-министра Биньямина Нетаньяху не проводить операцию в южном городе Рафах, поскольку это может привести к гуманитарной катастрофе.

Главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель обратился к Соединенным Штатам с завуалированным призывом пересмотреть свою военную помощь Израилю из-за большого количества жертв среди гражданского населения в секторе Газы.