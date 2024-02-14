Німеччина посилює тиск на Ізраїль через заплановану операцію в Рафаху

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок відвідає Ізраїль, щоб переконати прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу не проводити операцію у місті Рафах, оскільки це може призвести до гуманітарної катастрофи.

Про це повідомляє Bloomberg, пише "Європейська правда".

США та низка європейських держав виступили з різкою критикою планів Ізраїлю розпочати наступ на Рафах. Ізраїльський уряд, схоже, не має наміру відмовлятися від своїх планів.

Напередодні візиту до Ізраїлю Бербок заявила, що наступ на Рафах значно погіршить гуманітарну ситуацію, оскільки багато палестинців втекло туди з Гази лише з найнеобхіднішими речами.

Ізраїль ще не повідомив, коли він планує ввійти в Рафах, хоча вже завдав кілька авіаударів по місту. Також невідомо, коли буде відкрито безпечний коридор для виходу людей з міста.

У середу, окрім Нетаньягу, Бербок зустрінеться зі своїм колегою Ісраелем Кацем. У четвер вона поговорить з президентом Ізраїлю Ісааком Герцогом і лідером опозиції і колишнім прем'єр-міністром Яіром Лапідом.

"Люди в Рафаху не можуть просто розчинитися в повітрі. Їм потрібні безпечні місця і безпечні коридори, щоб не потрапити під перехресний вогонь ще більше. Їм потрібно більше гуманітарної допомоги. І їм потрібне припинення вогню", – сказала німецька міністерка.

Водночас вона також повторила, що ХАМАС повинен скласти зброю і припинити бойові дії проти Ізраїлю.

У неділю президент США Джо Байден сказав ізраїльському прем'єру Біньяміну Нетаньягу в телефонній розмові, що, на його думку, "військова операція в Рафаху не повинна продовжуватися без надійного і здійсненного плану" захисту і підтримки палестинців, які там знайшли прихисток.

Наприкінці минулого тижня Нетаньягу заявив, що понад мільйон цивільних осіб, які скупчилися в місті Рафах на півдні сектора Гази, зможуть евакуюватися до того, як Армія оборони Ізраїлю почне там діяти.

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель висловив стурбованість планами Ізраїлю наступати на місто Рафах, що на півдні сектору Гази, через можливі наслідки для цивільних.

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок попередила про можливі наслідки наступу на Рафах. Її британський колега Девід Кемерон також не підтримав заплановану Ізраїлем операцію у місті Рафах.