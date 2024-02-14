У Сербії апеляційний суд скасував вирок ексгенералу СБУ Наумову

Апеляційний суд сербського міста Ніш скасував вирок суду першої інстанції щодо колишнього генерала Служби безпеки України Андрія Наумова, засудженого за відмивання коштів до року умовного ув’язнення.

Про це в суді сказали у відповідь на запит "Радіо Свобода", повідомляє "Європейська правда".

Рішення апеляції означає, що справа Наумова повертається до Високого суду Ніша для повторного розгляду.

Наумова затримали 7 червня 2022 року, коли він намагався потрапити із Сербії до Північної Македонії в транспортному засобі, в якому було 592 тисячі євро, 120 тисяч доларів і два діаманти.

Рішення у справі Наумова про відмивання коштів сербський суд оголосив у вересні 2023 року. На той час він практично вже відбув річний термін ув'язнення, тож пізніше вийшов із в'язниці.

Наумов виїхав з України за кілька годин до початку широкомасштабного вторгнення російських військ у ніч проти 24 лютого. Кортеж Наумова з грошима та коштовностями залишив Україну буквально за кілька годин до початку повномасштабної війни.

Українські правоохоронці порушили проти нього кримінальне провадження за підозрою в держзраді. Президент Володимир Зеленський позбавив Наумова звання генерала за "антигероїзм".

У липні 2022 року суд у Сербії відхилив запит про екстрадицію Наумова в Україну.